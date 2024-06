"Alba" : un nouveau navire à hydrogène pour le lycée maritime de Bastia

« L’établissement s'est inscrit comme un véritable porteur de projet dans le cadre de la conception de ce nouveau navire de formation. » Dans une semaine, le lycée maritime de Bastia, Jacques-Faggianelli, va réceptionner son bateau à hydrogène vert : Alba. Cette appellation à double sens. Elle symbolise l’avènement d’une génération moderne de bateaux et de marins. Mais aussi, ce nom fait référence aux magnifiques levers de soleil depuis la Citadelle de Bastia, siège du lycée. Julien Cometto, directeur de l'établissement maritime, voit la conception de ce navire comme la volonté de valoriser les métiers de la mer et de répondre à la transition énergétique : « Il est important de sensibiliser nos élèves sur la nécessité de faire évoluer la mobilité et de préserver l'environnement. Cette notion prend encore plus son sens en Corse, nous avons la chance de vivre et d'évoluer le long d'un littoral extraordinaire, riche en aires marines protégées ». Les propulsions de l’embarcation sont électriques. Elles réduisent les nuisances sonores et ne rejettent aucune émission dans l’air et dans la mer (1).

L’hydrogène pour faire tourner ce bateau est produit à Folelli. Dans un deuxième projet, en parallèle avec Alba, le lycée maritime s’est associé à Corsica Sole, pour fonder un écosystème de production et de distribution d’hydrogène : Folle’HY. Le surplus d'énergie, acquise par les panneaux photovoltaïques, est transformé, en hydrogène. Après le transport en camion de l’énergie verte stockée dans des bundles, le bateau sera souté par une distributrice au port de Bastia. Ce programme révèle l’implication du monde maritime dans l’industrie.