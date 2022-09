Porto : le corps d'un jeune chasseur apnéiste retrouvé en mer

Ce mercredi 7 septembre, vers 13 heures, le Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage en mer de la Méditerranée ( CROSS Med ) en Corse reçoit un coup de fil d'une femme : cette dernière l'informe de la disparition inquiétante d'un jeune homme de 29 ans, son compagnon, parti faire de la chasse sous-marine dans le secteur de Porto.

En bonne santé et chasseur apnéiste aguerri, l'homme, qui ne connaissait pas le secteur, est parti plonger vers 9 heures en disant à sa compagne qu'il serait de retour aux alentours de 10 heures.



Inquiète de ne pas le voir rentrer, c'est quelques heures plus tard que la jeune femme donne l'alerte. Immédiatement le CROSS Med en Corse engage et coordonne plusieurs moyens pour conduire les opérations de recherche et dépêche sur place un hélicoptère de la gendarmerie n ationale Chouca s , deux binômes de sauveteurs aquatiques héliportés du SDIS 2A, le canot tout-temps SNS 062 Marius Oliveri et le semi-rigide SNS 684 de la station SNSM de Calvi, l’embarcation Levante de la Réserve naturelle de Scandola , l ’ embarcation G 1209 de la brigade nautique côtière de la gendarmerie départementale de Corse-du-Sud, une patrouille terrestre de gendarmerie et un plaisancier.



"Le CROSS a attribué différents secteurs aux unités dans une zone comprise entre Porto et la plage de Ficajola ." détaille un communiqué de la préfecture Préfecture maritime de la Méditerranée.



Malheuserement , après plusieurs heures de recherches, c’est vers 16h30 que le chasseur apnéiste a été localisé par l’embarcation Levante , à proximité du Port u di A Castagna , au sud-ouest de Porto.

Récupéré ensuite à bord de la SNS 062, le jeune homme qui était en état de mort apparente, n’a pu être réanimé. Son corps a été de ramen é à Cargèse où le décès du plongeur a été officiellement confirmé par un médecin de la commune.