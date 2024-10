Porto-Vecchio : une recyclerie modernisée pour un meilleur tri des déchets

Après six mois de travaux, la recyclerie de Porto-Vecchio a terminé sa transformation. Inaugurée le 22 octobre 2024, la nouvelle structure a été pensée pour offrir aux usagers des conditions de tri plus fluides et plus sécurisées. "Avec cette modernisation, nous avons voulu améliorer et optimiser le service tout en renforçant l’engagement des citoyens dans le recyclage", a indiqué Georges Gianni, président du SYVADEC, lors de la cérémonie.



En 2023, la recyclerie de Porto-Vecchio a traité 3 500 tonnes de déchets, provenant d'un bassin de vie de 15 000 habitants. Cet afflux constant de déchets a mis en évidence la nécessité d'une mise à jour du site, tant au niveau des infrastructures que des services offerts. Le chantier, d’un coût total de 650 000 € HT, a été financé à 55,9 % par l'ADEME, à 27 % par l'Office de l'Environnement de la Corse (OEC) et à 17,1 % par le SYVADEC. Les travaux, réalisés au premier semestre 2024, ont permis l’élargissement du haut de quai pour faciliter l'accès aux 25 filières de tri désormais disponibles. Parmi celles-ci, de nouvelles filières déployées au niveau national sont venues enrichir l’offre de tri : jeux et jouets, matériel de bricolage, placoplâtre et produits du bâtiment, entre autres. "Malgré les contraintes du site, nous avons amélioré la circulation pour que les usagers puissent déposer leurs déchets de manière plus fluide", a précisé Don-Georges Gianni.



Encourager le tri et le réemploi

L'agrandissement et la modernisation de la recyclerie ont également visé à améliorer la sécurité des dépôts. Les travaux ont permis la création d'une voie de circulation à sens unique pour dissocier le trafic des particuliers de celui des poids lourds, ainsi que l’installation d’un nouveau quai pour optimiser le dépôt des encombrants. Des dispositifs spécifiques ont été ajoutés, comme une alvéole pour les déchets verts et une armoire dédiée aux déchets dangereux (peintures, acides, etc.).



Les infrastructures d’accueil ont, elles aussi, été repensées : un nouveau local pour les agents, une guérite d’accueil ainsi qu’un réseau d’éclairage et de vidéosurveillance. Ces aménagements visent à garantir une meilleure organisation et une sécurité accrue pour les usagers et les équipes sur place.



La modernisation de la recyclerie s’inscrit dans une démarche plus large de valorisation des déchets. Chaque année, 50 000 tonnes de déchets sont détournées de l’enfouissement grâce aux recycleries du territoire, avec un taux de valorisation de 93 %. Cependant, 9 000 tonnes de déchets recyclables se retrouvent encore dans les ordures ménagères. "Nous voulons inciter les habitants à mieux trier pour que chaque déchet trouve sa filière de recyclage", a ajouté Jean-Christophe Angelini, maire de Porto-Vecchio et président de la Communauté de Communes du Sud Corse.



Dans cette perspective, un espace de gratuité sera bientôt mis en place sur le site, permettant aux usagers de déposer des objets en bon état, destinés au réemploi. "L’objectif est de favoriser le réemploi avant même le recyclage, pour allonger la durée de vie des objets et réduire les déchets", a souligné Georges Gianni.