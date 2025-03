Porto-Vecchio : une première réussie pour le tournoi Open de rugby à 5

L’événement a rassemblé plus d’une cinquantaine de joueuses et une quarantaine de joueurs venus de toute la Corse, dont une quinzaine de joueuses de l’entente féminine Porto-Vecchio XV – Portivechju Rugby, créée cette saison sous la houlette de Jean-Yves Girard et Manu Nunes.



Le matin, deux tournois se sont déroulés en parallèle sur demi-terrain. L’après-midi, le Rugby Bienveillant Ajaccio s’est joint à l’événement pour un tournoi mixte réunissant une dizaine d’équipes. Dans l’esprit du rugby loisir, aucun classement n’a été établi, l’objectif étant avant tout de favoriser la pratique et la découverte du rugby féminin.



En hommage à cette journée, un bouquet de fleurs a été remis à chaque joueuse, encadrante et bénévole. La journée s’est conclue autour de la diffusion du match Irlande – France à la buvette du stade.



Les équipes engagées



Open féminin (7 équipes) : Porto-Vecchio XV, Portivechju Rugby, Rugby Centre Corse, RC Nebbiu, Entente RC Lucciana – Bastia XV, Ponettes +18, I Stampi (Ponettes cadettes).



Open masculin (6 équipes) : Portivechju Rugby, Porto-Vecchio XV U13, Zinzali, Rugby Centre Corse, Entente Bastia XV – RC Lucciana, Lycée de Porto-Vecchio.