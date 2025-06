Porto-Vecchio : un obus neutralisé en mer à Santa Giulia

Un obus a été découvert mardi matin dans la baie de Santa Giulia, sur la commune de Porto-Vecchio. L’engin, repéré à environ cinq mètres de profondeur et à une cinquantaine de mètres du rivage, présentait les caractéristiques d’un dispositif explosif. Les opérations de vérification ont débuté vers 11 heures, avec l'intervention d'une équipe de démineurs héliportée depuis le continent. Une fois la nature de l’objet confirmée – un obus explosif, vraisemblablement datant de la Seconde Guerre mondiale –, la commune a pris un arrêté municipal interdisant l’accès à la plage dès midi.



La baignade et la navigation ont été suspendues pour sécuriser le périmètre. Une cellule de coordination a été activée en mairie pour suivre l'évolution de l'opération. Sur place, la police municipale et la capitainerie ont assuré l'encadrement du dispositif.



C’est aux alentours de 20 heures que l’obus a été neutralisé par explosion contrôlée, directement depuis le fond marin, sous la supervision des démineurs. Peu après l’intervention, les mesures de sécurité ont été levées. La plage et les activités nautiques ont pu reprendre normalement en soirée.