Porto-Vecchio : un centre d’accueil de jour définitif pour les plus démunis

Ils seront les épaules sur lesquelles pourront se reposer dès alors, la douzaine de personnes en difficulté qui viennent y chercher un peu de réconfort, de la confiance et du soutien. « Les profils sont divers. Il y a des personnes dans une situation de grande pauvreté, d’autres qui sont dans une mauvaise passe et cela peut arriver à tout le monde », s’émeut Jean-Christophe Angelini.L’objectif de ce centre n’est pas seulement de fournir un toit et de la chaleur humaine aux personnes en difficulté. L’insertion professionnelle est au cœur du projet, comme pendant le premier et le deuxième confinement. À l’époque, le centre d’urgence recevait les équipes de la Falep , association spécialisée dans l’insertion sociale. « Certaines personnes hébergées en 2020 ont retrouvé du travail et se sont stabilisées Le centre d’accueil de jour c’est aussi ça : aider les gens à s’en sortir et à saisir une seconde chance », explique le maire.Le besoin d’ouvrir ce centre avait été mis en lumière pendant le premier confinement. « Il y avait de réels besoins à Porto-Vecchio », indique Jean-Christophe Angelini. Deux ans après, les sans-abris de Porto-Vecchio ont un lieu pour les aider à repartir du bon pied et « cela semble correspondre aux besoins mais à terme, je pense qu’il en faudra davantage », confie le maire de la cité du sel.