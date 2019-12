Porto-Vecchio : un Cosec rénové et agrandi

Face à un public, fier et satisfait de recevoir cette nouvelle structure sportive, le maire de la ville Georges Mela a remercié les différents protagonistes de cette belle aventure architecturale au service du bien être et du tissu associatif porto-vecchiais.Derrière les quatre portes, quatre grandes salles du Cosec, qui a fait peau neuve, abriteront les différentes 26 disciplines sportives pratiquées : gymnastique, dojo, salle de boxe et salle omnisports vont permettre à des activités nouvelles de se développer et aux existantes de s’épanouir de façon pérenne et confortable.



Lancés en 2017, les travaux du nouveau Cosec, évalués à hauteur de 5,4 millions d'euros, feront, également, des lieux une structure destinée à recevoir des activités sportives accessibles au personnes à mobilité réduite. Pour ce faire les 3 670 m² sont accessibles à tous et 4 places de stationnement sont réservées à ces personnes fragilisées.





Déjà doté de plusieurs pôles d’activité de loisir et de sport, le Cosec de Porto-Vecchio vient compléter l’offre de la microrégion. Associé au complexe du Prunelli et au stade de Claude-Papi, ils font de la ville une terre de sport.

Autre grand projet pour la région dont on attend la réalisation : le centre aquatique désiré et promis depuis de très nombreuses années aux habitant de l’extrême sud.