Porto-Vecchio : deux classes supplémentaires pour les enfants autistes

Deux nouvelles classes dédiées aux enfants autistes vont ouvrir à la rentrée à Porto-Vecchio. C’est l’annonce faite ce mardi 30 août par la délégation interministérielle à l’autisme. Ces deux nouveaux dispositifs devraient permettre, au total, l’accueil de 20 enfants, au sein d’une classe de maternelle à l’école de Muratello et d’une classe élémentaire à l’école Joseph Pieri.



« Il se joue, dans l’accès à l’école, non seulement la question de l’accès aux apprentissages, mais aussi d’inclusion dans la société, pour le présent et le futur. Les actions prévues dans le cadre de la stratégie visent ainsi à créer une école plus inclusive. L’ambition est de généraliser l’accès des enfants autistes à l’école, de personnaliser leurs parcours et d’en garantir la continuité », indique Claire Compagnon, déléguée interministérielle à la stratégie autisme et troubles du neuro-développement, dans un communiqué.



La délégation précise par ailleurs que l’ensemble du territoire est concerné par l’ouverture de nouveaux dispositifs : « 86 nouvelles classes ou nouveaux dispositifs ouvrent pour les élèves autistes à la rentrée 2022. 54 en maternelle et 32 en élémentaire. Soit plus de 700 enfants autistes qui viendront s’ajouter aux 44 000 élèves déjà scolarisés en milieu ordinaire ».