Porto-Vecchio : Michel Luccioni plus près des étoiles à Lezza

La photo la plus émouvante ? Louis Aragon

La photo la plus folle ? Le groupe Police avec Sting

La photo qui vous tient le plus à cœur ? Brigitte Bardot bien entendu

La photo la plus compliquée ? Louis de Funes, il voulait puis il ne voulait plus, puis il voulait.

La photo la plus compliquée ? Joe Cocker car j'ai eu 20 secondes pour la faire

La photo la plus inattendue ? Pascal Obispo à Porto-Vecchio car cela a été une relation vraiment particulière.

La photo qui vous a marqué ? Sandrine Bonnaire, quand j'a fait cette photo elle était encore toute jeune et trente ans après je l'ai croisé, j'avais refait un tirage et je lui ai offert cette image cela l'a ému.

La photo que vous voudriez refaire aujourd'hui ? Brigitte Bardot il y a quarante ans.