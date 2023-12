Porto-Vecchio : Les toiles d’Alexandre Dominati au Verbe du Soleil

Comme tout artiste, Alexandre Dominati a vécu différentes périodes mais c’est la Corse qui l’inspire, actuellement, le plus : « Aujourd’hui c’est la Corse qui occupe l’essentiel de ma production avec tout ce que cette terre génère comme émotion et ce depuis mon enfance. La peinture est sans nul doute le mode d’expression sur le sentiment profond et en ce sens tout ce que cette terre révèle comme histoire, comme spiritualité, comme mode de vie aussi est très inspirant. La peinture est une impulsion du moment même si elle ne s’exprime pas de suite. Les choses reviennent parfois à la surface un peu à l’image des rivières souterraines dont on perd un temps, le fil et qui ressurgissent ». indique-t-il.



Le choix de la Librairie Le Verbe du Soleil pour cette exposition n’est pas anodin non plus : « Il y a beaucoup de similitudes entre l’écriture et la peinture. Le Verbe du Soleil incarne bien cette complémentarité et puis il y a cette belle rencontre avec Christel Ebrard qui a permis à cette exposition d’avoir lieu.»