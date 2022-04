Portivechju : un tour de Corse pour lutter contre la maladie d’Alzheimer

Aurélien Giberti va courir au nom de l’association Brigitte dont il est le président, qui a été créée en 2016 quand sa mère est tombée malade d’Alzheimer, une maladie qui touche plusieurs milliers de personnes sur l'ile.Avec ce tour de Corse par le littoral, Aurélien Giberti veut sensibiliser un public le plus large possible à cette cause mais aussi donner une plus grande visibilité à toutes les personnes qui soutiennent les malades et par la même occasion récolter un maximum de dons.Porto-Vecchio sera, donc, la ville départ et la ville arrivée de ce long périple qui se fera en six étapes en partant par la côte orientale de l’île pour un total de 135 heures de course si tout se déroule dans les meilleures conditions.Un parcours qui ne manque pas de difficultés et il faudra à l’évidence bien gérer son effort surtout dans les dernières étapes.L’arrivée est prévue dans la Cité du Sel en fin de semaine durant le week-end.