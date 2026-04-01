Portivechju : au premier jour de la Corsica Games Week, la nostalgie s’invite

Habitué des grandes conventions vidéoludiques, Charly Picciocchi traîne régulièrement ses guêtres dans les allées de la Japan Expo ou de la Paris Games Week. L’occasion de croiser du beau monde, qu’il a convaincu de venir tenter une incursion à Portivechju : «

» sourit le passionné. Et à l’occasion de cette 4e édition, on peut notamment croiser Marcus, l’animateur historique de feu la chaîne des jeux vidéo Game One. Il suffira de se rendre au "Super Marcus World" pour taper la discute avec lui sur un sofa, ou carrément le défier sur les bornes d’arcade de

et

! Les autres invités étant Douglas Alves, historien du jeu vidéo et parrain de la 1re édition de la Corsica Games Week, Pierre-Alain de Garrigues (PADG) qui a prêté sa voix pour le doublage de nombre de personnages emblématiques du jeu vidéo, ou encore Frédéric Raynal, créateur de l’angoissant mais électrisant survival Alone in the Dark.