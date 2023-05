Portivechju : Le Bouclier de Régionale 2 a fait une escale à la mairie

Une finale qui a vu le club d'Isula XV l'emporter sur le score serré de 13 points à 11 sur le CRAB Lumiu. L'équipe de la Cité du Sel déjà assurée d'évoluer à l'échelon supérieur la saison prochaine a donc inscrit à son palmarès un titre important en s'adjugeant le Bouclier régional.



Celui-ci a fait étape lundi en fin d'après-midi à la mairie de Portivechju où joueurs et dirigeants ont été reçus par le maire Jean-Christophe Angelini accompagné de nombreux élus. L'occasion pour le premier magistrat de Portivechju d'apporter son soutien ainsi que celle de l'équipe municipale aux Insulaires.



Prochain rendez-vous et non des moindres ce dimanche à 13h30 au stade Claude Papi dans le cadre des 32es de finale du Championnat de France. Pour cette entrée sur la scène hexagonale, Isula XV recevra l'équipe d'Île-de-France Melun-Combs-Senart 77. Une rencontre qui va drainer la foule des grands jours dans l'enceinte des Quatre-Chemins.