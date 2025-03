Portivechju - La Corsica Games Week change de braquet

Pour cette nouvelle édition de la CGW, les amoureux de jeux vidéo, toutes générations confondues, ont investi, depuis ce samedi matin à 9h30, le gymnase du complexe sportif du Pruneddu pour une troisième édition qui, visiblement, a changé de braquet en investissant un site qui permet à la manifestation de changer d'envergure.



Pour les passionnés de jeux vidéo, la Corsica Games Week est un moment unique, à Portivechju mais aussi dans les limites insulaires permettant de rencontrer les professionnels de ce domaine, et ainsi de partager et d'échanger.





La première journée qui a débuté en présence de l'adjoint au maire Vincent Gambini suivie par une conférence très attendue, sujet d'actualité oblige, sur "L'IA pour ou contre". Les temps forts n'ont pas manqué tout au long de cette journée inaugurale avec le défilé Cosplay. Mais d'une manière générale, la CGW est un lieu à part au savant mélange des genres où organisateurs, bénévoles, intervenants, professionnels et amateurs éclairés, partagent cette même passion dans une ambiance particulière.





Cette première journée s'achève alentour de 21 heures, avec à 20h30 un spectacle de drones. Un ultime feu d'artifice avant demain une seconde journée qui s'annonce, de la même manière passionnante.

Dès 10 heures se déroulera une nouvelle conférence "Pac Man et l'IA dans le jeu vidéo" qui précédera la présentation (13h30) du jeu réalisé par les jeunes stagiaires lors des ateliers de la Gaming Fabbrica qui se sont déroulés durant l'ensemble de la semaine dans les locaux de la médiathèque L'Animu. Une heure plus tard aura lieu la finale de l'E-Sport qui devrait mettre le Pruneddu sous pression. Quant au baisser de rideau, il est prévu à 16 heures.