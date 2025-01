Portivechju : Jo Peraldi a dédicacé "Confession d'un Patriote Corse" au Verbe du Soleil

Ce samedi après-midi Jo Peraldi, photographe reporter, que l'on ne présente plus a dédicacé son livre "Confession d'un Patriote Corse", paru chez Fayard en octobre dernier et coécrit avec Frédéric Ploquin à la librairie Le Verbe du Soleil à Portivechju. Un ouvrage qui livre un témoignage rare, celui d’un pilier du FLNC, l’un des chefs de la branche militaire de cette organisation entrée dans l’histoire le 5 mai 1976. Jo Peraldi a évoqué la genèse de son ouvrage.

" C'est un livre que je ne pensais pas faire. Après mon procès en 2006, où j'ai écopé de quinze de réclusion criminelle pour les attentats de l'URSSAF et de la DDE, de nombreux journalistes, qui avaient suivi le procès durant vingt-quatre jours, sont venus me voir pour me dire votre vie est un roman qui mériterait d'être racontée. J'ai toujours refusé cela jusqu'au jour où le malheureux Yvan Colonna, qui était un de mes amis que j'ai eu à mes côtés, a été tué de manière inacceptable. Les Corses sont descendus dans la rue pour exprimer leur douleur face à cet assassinat. Le fait que sa mort ait pu être récupérée politiquement pour attiser la division entre nationalistes m'a poussé à écrire ce livre et c'est pour cela que j'ai contacté Frédéric Ploquin." Jo Peraldi a évoqué la genèse de son ouvrage.C'est un livre que je ne pensais pas faire. Après mon procès en 2006, où j'ai écopé de quinze de réclusion criminelle pour les attentats de l'URSSAF et de la DDE, de nombreux journalistes, qui avaient suivi le procès durant vingt-quatre jours, sont venus me voir pour me dire votre vie est un roman qui mériterait d'être racontée. J'ai toujours refusé cela jusqu'au jour où le malheureux Yvan Colonna, qui était un de mes amis que j'ai eu à mes côtés, a été tué de manière inacceptable. Les Corses sont descendus dans la rue pour exprimer leur douleur face à cet assassinat. Le fait que sa mort ait pu être récupérée politiquement pour attiser la division entre nationalistes m'a poussé à écrire ce livre et c'est pour cela que j'ai contacté Frédéric Ploquin."

Un ouvrage qui retrace le parcours d'une vie dans divers domaines: " Il y a trente-sept chapitres qui évoquent de nombreuses rencontres dans des milieux très différents et toutes ont leur importance et tout s'enchaîne . J'y évoque ma vie, y compris lors de mon parcours en Algérie dans les services spéciaux et bien entendu celle d'un militant du FLNC".

Un ouvrage qui délivre aussi un message qui s'inscrit dans l'actualité de la Corse: "C’est un livre qui interpelle le milieu nationaliste aujourd'hui qui est divisé après des décennies de lutte sur la base d'egos surdimensionnés. On ne doit jamais oublier que des gens ont tout perdu et que nous devons obtenir cette autonomie de pleine gestion au regard et en mémoire de ceux qui ont payé le prix fort lors de ces années de lutte".