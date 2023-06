Portivechju : I sissant’anni di a casa Santina

Un anniversaire dignement fêté. Un moment de partage auquel a pris part une nombreuse assistance au sein de laquelle on notait la présence du Maire de Portivechju Jean-Christophe Angelini, mais aussi celle du champion cycliste Bernard Hinault qui a du se remémorer des moments passés dans cet établissement en compagnie de Christian Prudhomme le patron de la Grand Boucle, lors du Critérium International, de la Route puis du départ du Tour de France en 2013 dans la Cité du Sel.





Tous les ingrédients étaient réunis pour que cette soirée soit une réussite, le moment aussi pour Jean-Marc Santini, qui aujourd’hui goûte à une retraite bien méritée, d’avoir une pensée émue pour son père Nicolas qui a bâti cet établissement emblématique de Portivechju, mais aussi pour sa grand-mère Fiurinda que les plus anciens des Porto-Vecchiais n’ont pas oublié à l’époque du Café de la Poste in core di paesu.