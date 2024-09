Portivechju : Florent Manaudou, un parrain olympique pour le centre aquatique mobile de la CCSC

Florent Manaudou, accompagné de sa compagne Lola Dumenil, habitué des séjours à Porto-Vecchio, a exprimé sa joie d’être associé à ce projet : « Je viens souvent à Porto-Vecchio et je connais bien le maire Jean-Christophe Angelini. C’est donc avec un plaisir évident que j’accepte d’être le parrain de ce Centre Aquatique Mobile. Il est important que les enfants apprennent à nager, non seulement pour la pratique sportive, mais surtout pour éviter les noyades, qui surviennent chaque année. C’est pour cela que je suis l’un des ambassadeurs du programme 1, 2, 3 Nagez. »



Profitant de son séjour en Corse pour assister au Portivechju Film Festival, le nageur est également revenu sur ses récentes performances aux Jeux Olympiques de Paris, où il a décroché deux médailles de bronze. « Vivre cela à Paris, cent ans après les derniers Jeux dans la capitale, a été incroyable. Remporter deux médailles à la maison devant son public est quelque chose d’incroyable dans une super ambiance qui a surpris et conquis l’ensemble des sportifs de toutes les délégations bien entendu dans les bassins mais aussi sur l’ensemble des sites de pratique et sur l’ensemble des disciplines ».