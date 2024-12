Portivechju - Dernière ligne droite pour à Corri Corri

Plus de deux cents personnes sont déjà inscrites pour ce rendez-vous sportif du bout de l'an. Pour les retardataires il sera encore possible de s'inscrire demain, de 10 heures et jusqu'à 17 heures, à l'Espace Jean-Paul de Rocca-Serra. En ce même lieu il sera, dans le même temps, possible de retirer les dossards et ce jusqu'à 18 heures. Les courses réservés aux enfants débuteront à 17 heures sur des distances appropriées selon les catégories d'âge.



Les plus grands vont pouvoir faire tourner les jambes à 19h30 sur une distance légèrement supérieure à huit kilomètres le long d'un parcours ne manquant pas d'attrait. A noter que les marcheurs seront également de la partie et tout comme les minimes, pour la course, ils n'auront qu'une seule boucle à effectuer soit quatre kilomètres.



Rendez-vous, donc, demain Place de la République d'où seront donnés les différents départs.