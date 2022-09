Porticcio : une résidence secondaire visée par un incendie criminel

​C'est un paysagiste chargé de l'entretien de cette maison, en cours de rénovation depuis le début de l'année et inoccupée depuis mi-août, qui a découvert les dégradations mardi et a prévenu les autorités, a précisé le parquet, sans pouvoir dater avec précision les faits, si ce n'est qu'ils sont postérieurs au 19 août.



Deux départs de feu ont été identifiés, dans la chaudière et à l'intérieur de la maison, ne laissant aucun doute sur le caractère criminel de l'incendie.

Quatre tags avec l'inscription "GCC", le C central étant tracé dans un dessin de la Corse, ainsi qu'une bombe dessinée à l'encre noire, ont été découverts mardi sur la façade de cette maison appartenant à un Français résidant dans l'Hexagone, a indiqué le parquet d'Ajaccio. Des inscriptions identiques, qui pourraient signifier "gouvernement corse pour la Corse", avaient déjà été découvertes fin juillet lors de trois incidents similaires, avec notamment l'incendie d'un engin de chantier, ainsi que début août sur une résidence secondaire incendiée à Bastelicaccia.



Une enquête pour "destruction par moyen dangereux pour les personnes" et "participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte de terrorisme" a été ouverte par le parquet et confiée à la brigade de recherche de la gendarmerie.



"Tout cela va faire l'objet d'une procédure unique", a précisé le parquet, qui a informé le Parquet national antiterroriste (Pnat) de ce nouveau dossier.



16 attentats en 8 mois

Depuis le début de l'année, plusieurs autres résidences secondaires, un camping et des entreprises du bâtiment ont été endommagés par des incendies criminels. Au total, 16 "actions" visant deux véhicules de police, deux entreprises du bâtiment et douze résidences privées, dont l'incendie de 36 mobile-homes dans un camping d'Aleria, avaient été revendiquées le 11 juillet par le groupe clandestin du Front de libération nationale corse (FLNC). Le parquet national antiterroriste s'était saisi des enquêtes liées à ce communiqué du FLNC.