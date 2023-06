Porticcio : Cécile, une créatrice inspirée qui transforme le bois en œuvres d'art éco-responsables

Cécile, à la fois son prénom et son nom d'artiste, a créé il y a 5 ans LMC Créations Corsica, afin de proposer ses œuvres en bois de palettes. Mais son parcours artistique écoresponsable a débuté en 2011, par la découverte des meubles en carton “pour moi ce fut un véritable déclic ! Pouvoir créer à l'infini avec une matière aussi simple m'a stupéfaite” raconte la jeune femme. Puis elle s'attaque au bois de palettes, le plus facile à trouver et à recycler, tout d'abord en créant des meubles pour elle.



Dans son entourage les gens comment à apprécier son travail, elle se met à créer des cadres, des tableaux, et de fil en aiguille, le projet déco devient une petite entreprise : LMC Créations Corsic était née.

Au mois de février, une rencontre imprévue débouche sur un véritable échange humain entre deux passionnés d'art, de design et de bois. Autour d'une discussion sur la beauté de la Corse et du savoir-faire local, Antoine Fousse émet l'idée de personnaliser le jardin de la Résidence Suite Home de Porticcio qu'il dirige, pour matérialiser son lien fort avec la Corse, en héritage de son père. En naviguant sur le site internet de Cécile, il s'arrête sur la photo d'un tableau artistique représentant l'ile : c'est là que l'idée prend forme. Il commande alors à Cécile une Corse en bois de palettes de 2,50 mètres de haut. “Autant vous dire que du haut de mon 1m60 ma première réaction a été l'hésitation ! “ s'amuse Cécile.



Mais le goût du challenge et l'idée d'un projet local l'ont emporté. Le cahier des charges est simple : créer un projet artistique avec des matériaux issus de Corse et avec des entreprises locales. Il n'en fallait pas plus pour convaincre l'artiste écoresponsable. C'est donc du pin Lariciu que la jeune femme utilisera pour monter son œuvre, ainsi que des pierres issues d'une carrière de Bastia pour le socle. “J'ai choisi d'optimiser le bois puisqu'il est fourni sur des planches de 4 m : une partie de logique passionnante, façon Tetris”. Une œuvre qui est un mariage de nature, de simplicité et de symboles chers aux cœurs de Cécile et d'Antoine. Une œuvre vivante en quelque sorte, par l'essence même des matériaux qui la composent, et 100 % nustrale puisqu'elle a été imaginée, élaborée, créée autour de la Corse.



Ce projet artistique éclairé a symboliquement été dévoilé samedi soir autour de la fête de la Saint-Jean, et trône désormais dans les jardins de la résidence. Dans ce même lieu, on aura lieu tous les jeudis soir de l'été, le marché des artisans et créateurs insulaires. Une association issue de la rencontre d'artistes locaux, lors du dernier marché de Noël de Porticcio. Un marché ouvert au public, afin de mettre en lumière la création locale.