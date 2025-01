Port du masque obligatoire à l’hôpital de Bastia face à la grippe et la bronchiolite

Dans un contexte marqué par une forte activité épidémique, le Centre Hospitalier de Bastia a réactivé l’obligation du port du masque pour l’ensemble des professionnels de santé, des patients et des visiteurs. Cette mesure, annoncée sur les réseaux sociaux, "vise à limiter la propagation de la grippe et de la bronchiolite, deux infections particulièrement préoccupantes cette saison". lit-on dans sur Facebook.



La Corse connaît actuellement sa quatrième semaine d’épidémie de grippe, avec une intensité croissante des syndromes grippaux. La situation est aggravée par le passage en phase épidémique de la bronchiolite, touchant principalement les enfants de moins de deux ans . "Ces conditions ont conduit l’hôpital à renforcer ses mesures de prévention, dans le but de protéger les personnels soignants, les patients vulnérables et leurs proches." précise l'hôpital.





Un appel à la responsabilité collective

Dans son post, le Centre Hospitalier de Bastia souligne l’importance de respecter les gestes barrières, tels que l’hygiène des mains et la distanciation physique, en complément du port du masque. L’établissement rappelle que ces précautions sont essentielles pour freiner la transmission des virus, tout particulièrement au sein des établissements de santé.