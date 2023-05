Pollution en Méditerranée : Le député européen François Alfonsi fait adopter une stratégie de lutte macrorégionale

- Votre rapport a été adopté à une très large majorité. C’est une victoire pour un rapport sur la Méditerranée ?

- Oui ! Il a été adopté par près de 97% des suffrages exprimés, c’est presque une unité. C’est l’aboutissement d’un parcours. Le nombre de rapports d’initiative est limité au Parlement européen. Il a donc fallu d’abord réussir à faire accepter le thème par mon groupe, ensuite par la conférence des présidents, et après mener le travail de rédaction, compiler les amendements que les uns les autres souhaitaient voir pris en compte et proposer des compromis. Ce travail a été très coopératif avec les autres rapporteurs des autres groupes, il a fait que le vote d’aujourd’hui a été particulièrement large et favorable. Il y a eu une tendance abstentionniste du Front National dans le cadre de l’Extrême droite qui relève plus d’une doxa anti-européenne que d’une hostilité sur le fond du rapport. L’adhésion est bonne, et elle permet à partir du Parlement européen, d’enclencher une dynamique vers le Sud. Ce qui est indispensable !



- Quel a été le plus difficile ?

- Le plus difficile a été d’obtenir l’inscription à l’ordre du jour de la séance plénière. Tous les députés veulent faire passer leurs propres rapports. Il y a beaucoup de propositions, mais les créneaux sont limités. Chaque rapport suppose qu’un personnel du Parlement européen lui soit affecté pendant huit mois, qu’il y ait des créneaux dans l’ordre du jour et dans les réunions de commission, c’est-à-dire un espace-temps et des moyens matériels qui sont limités. Le travail était de convaincre l’Union européenne de l’importance de se tourner enfin vers la Méditerranée. On le constate depuis plusieurs années, l’actualité des pays de l’Est - d’abord l’élargissement, aujourd’hui la guerre en Ukraine - fait qu’on ne regarde plus tellement vers le Sud. D’autant plus qu’il y a eu beaucoup de déception dans le déroulement des politiques, suite aux révolutions arabes de 2010 et 2011. L’Union européenne (UE) ne regarde pas vers le Sud, sauf que nous sommes dans le Sud ! La Méditerranée, c’est l’Europe ! Ce n’est pas un corps étranger ! Et ce qui s’y passe est inquiétant !



- Quelles sont vos inquiétudes ?

- Les problèmes ne font que s’aggraver en Méditerranée. Les climatologues ont produit des cartes démontrant que l’impact du réchauffement climatique serait 20 % plus important en Méditerranée que dans le reste de l’Europe. Donc, cela doit être un espace prioritaire. Cet espace subit des pressions anthropiques et économiques de plus en plus fortes, notamment plus de tourisme et plus de trafic maritime. Le trafic maritime international transite par le canal de Suez, passe par la Méditerranée, gagne les ports du Sud et, par Gibraltar, les ports du Nord de l’Europe. Il génère de nombreux rejets atmosphériques et de pollution marine avec les dégazages. On sait que les pratiques ne sont pas tout à fait normalisées et qu’il faudra mettre des moyens en œuvre pour les éradiquer. L’UE a la responsabilité d’être à la manœuvre pour réguler le trafic maritime mondial. Elle a une capacité à agir que n’ont pas les pays de la rive Sud, pas simplement parce qu’elle a des moyens financiers, mais parce qu’elle a des réseaux d’universités, de scientifiques, d’acteurs capables de proposer des solutions. Elle a aussi une pratique largement éprouvée de la coopération transfrontalière et une expérience que d’autres n’ont pas. Une stratégie macro-régionale existe déjà en Mer Baltique, dans l’Arc alpin et sur le bassin du Danube. Il faut qu’elle existe aussi dans l’espace méditerranéen parce qu’il y a des urgences qu’il faut traiter.