Pollution aux particules fines en Corse : le dispositif d’information et de recommandation du public maintenu

Les particules en provenance du désert sont bien présentes en haute altitude mais elles n’impactent que modérément la concentration en particules fines au niveau du sol pour l’instant.





Par précaution, le dispositif d’information et de recommandation du public en lien avec l’épisode de pollution atmosphérique est maintenue pour la journée jusqu’à minuit.





Les précipitations prévues à partir de demain vont permettre de capter les particules présentes dans l’air et la qualité de l’air devrait nettement s’améliorer.





Pour aujourd’hui, il est nécessaire d’éviter toute émission de pollution notamment en lien avec le brûlage de déchets verts et de veiller à ne pas pratiquer des efforts intenses en particulier pour les personnes les plus fragiles.