Pollution aux hydrocarbures à Furiani : tout est rentré dans l'ordre

Ce jeudi 7 juillet e n fi n de journée, la commune de Furiani a été alertée par des baigneurs d’ une pollution aux hydrocarbures sur un kilomètre de plage de l’ Igesa à l’embouchure de l’étang de Biguglia . « On nous a avertis qu’il y avait nappe obscure dans l’eau et que de fines boulettes noires se trouvaient sur le sable. La traînée de pétrole a souillé les pieds des enfants », explique Louis Pozzo-di-Borgo , élu à la mairie de Furiani .



Rapidement, la préfecture maritime a mandaté les pompiers pour procéder à des vérifications et estimer l’ampleur des dégâts. Sur une bande de 300 mètres d’eau, ces derniers n’ont trouvé aucune trace d’hydrocarbures.



Ce vendredi 8 juillet à l’aube, l’avion de surveillance maritime Falcon 50 a survolé la zone où se trouvait la veille l’hydrocarbure pour vérifier que la pollution ne venait pas de plus loin. Ainsi, les autorités ont pu constater qu’il s’agissait d’un cas isolé et non d’une pollution de plus grande envergure. La préfecture maritime estime « qu’il pourrait s’agir du dégazage d’un bateau au large de la Marana ».



La commune de Furiani a procédé au nettoyage de la plage et le risque d’une autre pollution semble écarté.