Pollution autour de la Corse : une convention entre WWF France et la Collectivité de Corse

C.-V. M le Jeudi 12 Décembre 2019 à 15:32

Isabelle Autissier, navigatrice et présidente de WWF France, était jeudi à Ajaccio où, à la faveur d'une conférence tenue au Conseil économique, social, environnemental et culturel de la Corse, elle s'est exprimée en présence de Gilles Simeoni, président du Conseil exécutif et de nombreux conseillers sur le thème : "Notre Méditerranée : des enjeux environnementaux exemplaires. L'invitée de Paul Scaglia, président du Ceesec a ainsi exposé devant les conseillers et la politique de WWF France et l'importance qu'il y avait à préserver notre environnement méditerranéen. Cela se traduira, à terme, par la signature d'une convention entre WWF France et la Collectivité de Corse afin d'évaluer l'importance de la pollution autour de l'île. Le point avec Isabelle Autissier et Paul Scaglia dans la vidéo de Michel Luccioni

