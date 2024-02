Poggio d'Oletta : le gendarme auteur des coups de feu mortels en garde à vue

Un homme a été tué jeudi en Haute-Corse lors de son arrestation dans le cadre d'une information judiciaire ouverte notamment pour "vol en bande organisée" et le gendarme auteur du tir a été placé en garde à vue, a indiqué dans le courant de la matinée Jean-Philippe Navarre le procureur de la République de Bastia.

Les faits ont eu lieu vers 6 heures du matin au moment d'une opération conduite par les services de la SR d’Ajaccio avec le concours de la SR de Bastia et de militaires du PSIG de Bastia sur commission rogatoire d’un juge d’instruction près le Tribunal judiciaire d’Ajaccio des chefs de recel de vol, d’association de malfaiteurs et de vols en bande organisée à Poggio d'Oletta, , "sur commission rogatoire d'un juge d'instruction (..) d'Ajaccio des chefs de recel de vol, d'association de malfaiteurs et de vols en bande organisée", a précisé Jean-Philippe Navarre dans un communiqué.

"Une des personnes visées dans le cadre de l'enquête a été blessée par balles des suites de tirs dont les circonstances demeurent à ce stade indéterminées", a ajouté le procureur, précisant que cette opération avait pour objectif "l'interpellation de plusieurs personnes dans les départements de Corse-du-Sud et de Haute-Corse".

"En dépit de l'intervention des secours, la victime, par ailleurs défavorablement connue des autorités judiciaires pour avoir été déjà condamnée à plusieurs reprises, est décédée des suites de ses blessures et le militaire à l'origine des faits a été placé en garde à vue du chef d'homicide volontaire par personne dépositaire de l’autorité publique."

Une enquête a été ouverte et confiée aux services de la direction interdépartementale de la police nationale (DIPN) de Haute-Corse et de l'inspection générale de la gendarmerie (IGGN), a précisé le magistrat.