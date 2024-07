Plusieurs départs de feu en Plaine orientale : plus de 4 hectares brûlés

Quatreincendies se sont déclarés ce samedi dans les communes de Linguizzetta et Aléria. Parmi ceux-ci, deux feux ont ravagé environ deux hectares chacun. Les sapeurs-pompiers ont rapidement déployé deux "groupes d'intervention feu de forêts", ainsi que l'hélicoptère bombardier d'eau du SIS 2B, pour contenir les flammes. Deux chefs de groupe et un engin forestier-sapeur ont également été mobilisés. Grâce à cette mobilisation, les incendies ont été maîtrisés vers 20h, mais les zones touchées restent sous surveillance constante.



Parallèlement, le feu de Ghisoni fait toujours l'objet d'une vigilance accrue. Ce matin, une reconnaissance a été effectuée à l'aide d'un drone. Les Commandos sapeurs-pompiers, les FORSAP et l'hélicoptère bombardier d'eau du SIS2B mènent actuellement deux actions de sécurisation des fumeroles en lisière de ce feu, qui demeure sous surveillance stricte.