Plus d’eau en Haute-Corse d’ici 25 jours : quelles sont les futures restrictions à craindre ?

Pour l’heure, la Haute-Corse reste placée en “alerte renforcée sécheresse”. Ce niveau de vigilance implique des mesures toujours plus restrictives mais n’est pas le dernier palier à la disposition des préfets.



Selon le site du ministère de la Transition écologique, Propluvia, le niveau d’alerte le plus élevé est celui de “crise”, déjà en vigueur dans 58 départements français. Il s’accompagne de plusieurs interdictions d’usage de l’eau comme l’arrêt des prélèvements non prioritaires y compris à des fins agricoles. Seuls les prélèvements permettant d'assurer l'exercice des usages prioritaires sont autorisés comme pour la santé, la sécurité civile, l’eau potable et la salubrité.



Ce niveau d’alerte peut également amener des restrictions telles que l’interdiction du renouvellement, remplissage ou vidange des piscines privées de plus d’1 m³, l’interdiction d’arrosage des espaces verts, des pelouses et massifs fleuris, ou encore l’interdiction de lavage des véhicules chez les particuliers. Idem pour l’arrosage des terrains de sport, ainsi que pour l’alimentation des fontaines publiques et privées d’ornement.



Objectif : atteindre réellement le niveau d’économie de 300 000 m³ d’eau brute par jour fixé il y a deux semaines. “Pour l’instant nous n’y sommes pas du tout. Nous économisons plutôt 150 000 m³ par jour. Il faut que chacun poursuive ses efforts”, martèle François Ravier qui annonce un renforcement des contrôles sur tout le département.