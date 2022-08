Sécheresse en Corse : Un mois de juillet "catastrophique" selon les météorologistes

Déficit en précipitations, température largement et longuement au-dessus des normales de saison, humidité des sols au plus bas. Le bilan climatique du mois de juillet 2022 en Corse est alarmant pour le chef du centre météorologique de Corse de Météo France, Patrick Rébillout.



“C’est une catastrophe !”, répète-t-il en faisant défiler les graphiques et les cartes dominés par une teinte de rouge sombre. En un mois, en moyenne et par zone, il est tombé du ciel 0,6 millimètres d’eau sur l’île. Bien loin d’une normale calculée sur plusieurs années à 17,6 millimètres. Pour les mieux lotis comme les massifs montagneux de l’extrême-sud, on compte 10,4 millimètres de précipitations en juillet, contre zéro pour la grande majorité de la Corse.