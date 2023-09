Pluie d’étoiles filantes sur A Casa di e scenze di Bastia

« Cette incroyable exposition nous emmène dans un voyage captivant au cœur de notre univers » s’extasie Pierre Savelli le maire de Bastia lors de l’inauguration ce samedi 16 septembre. « Cette exposition conçue par le Muséum National d’Histoire Naturelle est un véritable voyage immersif dans cet univers passionnant, une rencontre avec l’immensité, l’espace, le temps, contribuant à nous éclairer, à comprendre le monde et son évolution».Lors de l’inauguration de l’expo ce samedi, Jean-Yves Le Gall, ancien Président du CNES et ex PDG d’Ariane Espace, n’a pas tari d’éloges A Casa di e Scenze : « J’ai beaucoup voyagé et je peux vous dire que peu de villes disposent d’une telle structure. Elle a du succès car c’est la rencontre entre une volonté politique de mettre la science en valeur et à la portée de tous et la vraie expertise de toute l’équipe de A Casa di e Scenze ». A ses côtés, Agnès Parent, Directrice des publics au Muséum national d’Histoire naturelle, se félicitait qu’une nouvelle vie ait été donnée à cette exposition conçue par le Muséum. « Cette expo que nous avions faite en 2017/2018 au Jardin des Plantes à Paris avait connu un énorme succès avec plus de 270 000 visiteurs. Cette une exposition très riche qui trouve ici une nouvelle vie avec aussi la participation du CEREGE (Centre de Recherche et d'enseignement multidisciplinaire international) ».Parrain de cette nouvelle exposition, Jérôme Gattacceca, originaire de Penta Acquatella, directeur de recherche au CNRS. « En tant que chercheur spécialiste des météorites, je ne peux être qu’admiratif de la qualité de l’exposition qui est proposée ici. C’est avec grand plaisir que j’ai accepté d’être le parrain de cette exposition et en tant que corse je ne peux être que touché par l’honneur qui m’est fait de pouvoir contribuer à la diffusion des connaissances scientifiques sur l’île, qui plus est dans un lieu à la programmation ambitieuse et exigeante. Je suis très content et très fier que le public corse puisse à travers cette expo avoir accès à l’information scientifique notamment la jeunesse à qui elle peut susciter des vocations. Plus de 200 ans après la chute à Ascu, en 1805, de ce qu’on appelait alors un aérolite, les météorites sont de retour en Corse». Après l’inauguration à 10h, le scientifique a donné à 15h une belle conférence à l’Alb’Oru sous le titre : « Les météorites : voyage dans le temps et l’espace ». D’autres conférences suivront*.Comme l’avait rappelé Ivana Polisini, adjointe au maire déléguée à l’éducation, dans notre précédent reportage , le public scolaire est particulièrement ciblé dans ces quartiers prioritaires ce qui n’est pas pour déplaire au Bruno Benazech, directeur académique des services de l'Éducation Nationale en Haute-Corse : « Cette A Casa di e Scenze est le lieu culturel où je suis venu le plus souvent. Il incarne le dynamisme et la qualité de notre partenariat avec la municipalité. Face aux enjeux majeurs des jeunes, ce lieu leur permet de construire leur esprit critique ».L’exposition « Météorites, entre ciel et terre » convie le visiteur à un voyage dans l’espace et le temps. D’abord sur terre autour des chutes des météorites, depuis les étoiles filantes jusqu’aux cratères d’impacts et ce qu’elles évoquent dans l’imaginaire.« Chaque année ce sont plus de 20 000 tonnes de matière météoritique qui entrent dans notre atmosphère » explique Bertrand Thibault, le directeur de A Casa di e scenze. « C’est une exposition qui émerveille et qui en même temps questionne sur beaucoup de choses. Avec une approche poétique et sensible, la scénographie contemporaine propose ici un parcours varié, avec toujours, comme on aime à le faire dans notre Casa di e scenze de l’interactivité, des jeux, de la découverte, des surprises ce qui donne du sens à nos expos. On a envie que les gens s’amusent, apprennent et découvrent des choses innovantes. C’est une exposition pour tous, de 8 ans à … 100 ans, mais on a aussi créé un parcours spécifique pour les 3/6ans qu’ils peuvent effectuer avec leurs parents et un petit guide ludique ».Inaugurée ce samedi 16 septembre l’exposition durera beaucoup plus de temps que l’entrée dans l’atmosphère d’une météorite puisque visible jusqu’en juin 2024.