Bastia : Une nouvelle saison débute à A Casa di e Scenze

« Notre Casa di e Scenze propose aux visiteurs de tous âges et de tous horizons de découvrir, de mieux comprendre et de s’approprier les sciences et la technologie » explique Ivana Polisini. « À travers des conférences, des expositions surprenantes, des activités pour petits et grands et des rencontres innovantes, a Casa di e Scenze a vocation à̀ rendre accessible la Science au plus grand nombre. Ce lieu offre aux établissements scolaires tout comme au grand public des ressources pédagogiques scientifiques innovantes. Située dans les quartiers sud de Bastia, c’est un véritable outil d’apprentissage au service de tous, ce pôle technologique et scientifique favorise l’innovation et la découverte des sciences de façon interactive et ludique».



Autre atout de cette Maison des Sciences, recadrer certaines vérités. « A l'heure des fake news, de la manipulation des images, les sciences s’inscrivent dans la lutte contre l’obscurantisme, le complotisme » souligne encore I.Polisini. «Cette culture scientifique doit être partagée et c’est le sens de la politique de la ville. On travaille en partenariat étroit avec l’éducation nationale et les jeunes viennent y travailler de manière ludique. Nous sommes ici dans les quartiers prioritaires de Bastia, où on développe les cités éducatives et cela va dans le sens de la solidarité, à la fois de l’excellence à travers cette exposition et de la solidarité qui doit être développée ».



Une nouvelle expo

A partir de ce samedi 16 septembre nouvelle exposition donc (nous y reviendrons plus en détail dans nos colonnes dans quelques jours) sur le thème des météorites. Une exposition conçue par le Muséum National d’Histoire Naturelle.

« Pourquoi les météorites? Tout simplement parce que les météorites nous parlent de nos origines et c’est très important » précise Ivana Polisini.



Juste après l’inauguration de cette exposition, une conférence (entrée libre) sera donnée à 15h au Centre Culturel l’Alboru par Jérôme Gattacceca, parrain de l’expo, sur le thème « Les météorites : voyage dans le temps et l’espace ».

Jérôme Gattacceca est directeur de recherche au CNRS, Centre National de Recherche Scientifique, géologue et géophysicien. Ses travaux portent essentiellement sur les météorites, poétiquement appelées étoiles filantes, et les cratères d’impact. « Les météorites sont des roches extraterrestres qui parviennent à la surface de la Terre » explique le scientifique. « Au-delà de cette définition simple se cache une histoire complexe et des implications scientifiques importantes pour la connaissance de notre système solaire. Cette conférence tentera d’apporter des réponses à de nombreuses questions et aussi l’occasion de présenter le projet FRIPON, projet national de détection de météorites par un réseau de caméras ».



