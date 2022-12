Plongée en Papouasie pour le bastiais Tony Viacara

Du 26 novembre au 9 décembre l’association « Un Océan De Vie » de René Heuzey a organisé un séjour à Raja Ampat. Situé au large de l'extrémité nord-ouest de la péninsule en forme de tête d’oiseau de la Papouasie Indonésienne, l'île la plus orientale de l'archipel indonésien, Raja Ampat ou littéralement «les quatre rois» est un archipel comprenant plus de 1 500 petites îles.Ce programme, préparé par Carol Le Roux du croisiériste Wallacea Dive Cruises, avait été initialement prévu en décembre 2020 mais reporté de deux ans en raison de la crise sanitaire. But du séjour (36h d’avion pour notre bastiais !) : Découvrir les fonds sous-marins de la mer de Ceram (Seram). La Papouasie-Nouvelle-Guinée se situe en effet au sud-ouest de l'océan Pacifique et comprend la moitié orientale de la Nouvelle-Guinée et ses îles au large. Ce pays d'une grande diversité culturelle et biologique est réputé pour ses plages et ses récifs coralliens. « Ce séjour était aussi l’occasion pour notre association de faire un état de ces lieux qui font partie des 10 spots des plus belles plongées recensées dans le monde » souligne Tony Viacara , ambassadeur de l’association pour la Corse.« L’expédition comprenait 12 membres francophones de l’association qui ont pu découvrir des plongées magnifiques et exceptionnelles, tant sur la diversité de la faune que de la flore marine. Par contre nous avons pu hélas constater qu’il y avait beaucoup de déchets en surface et d’autres qui échouaient sur de petites îles inhabitées, déchets ramenés sur leurs magnifiques plages par les courants. Aussi avons-nous effectué une petite opération de nettoyage avec les filets bleus de l’association et en moins de 40 minutes nous avons rempli 12 sacs de 40 litres. Essentiellement des bouteilles en plastique petits et grands formats mais également beaucoup de chaussures style tongs, sacs en plastique et vieux chiffons ».Durant leur séjour, les membres de l’association ont effectué une trentaine de plongées, à raison de 3 à 4 par jour dont certaines de nuit, dans une eau à 30°, bien chargée en plancton.« Ces plongées se faisaient au Nitrox*, entre 20 et 35 m pour les plus profondes. J’ai pu observer des espèces que je n’avais encore jamais côtoyées comme les raies Manta, les requins tapis ou les hippocampes pygmées d’à peine 1mm. Ce qui m’a marqué c’est la beauté des lieux, véritable graal des plongeurs avec sa biodiversité et ses espèces peu connues. C’est un endroit forcement et heureusement très surveillé sur terre et sous l’eau. Notre association tient à saluer et remercier le professionnalisme de l’équipage local ainsi que celui de Nicolas notre guide qui nous a nous fait découvrir ces endroits merveilleux ».Quant aux projets de Tony, ils sont légion : « Tout d’abord un Noël en famille, ici à Bastia, puis en janvier une participation à une expo photo au Salon de la plongée à Paris au stand du Parc Naturel Marin du Cap Corse et de l'Agriate, une aire marine protégée et gérée par l’Office Français de la Biodiversité. En février et mars je me rendrai en Mer Rouge avec une apnéiste pour faire des photos d’épaves méconnues et en faire un livre. Des reportages divers viendront certainement étoffer mon agenda ».Et puis, autre évènement majeur pour notre bastiais, la création en avril prochain de son propre club de plongée au Vieux-Port. « Il portera le nom de Marine Dive Center puisque je le dirigerai avec ma fille Marine qui a 24 ans. Ce club aura un autre angle de pratique que ceux existant actuellement en Corse ».* Air enrichi en oxygène et appauvri en azote.