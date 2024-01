Plaques d'immatriculation : les départements corses sont les plus demandés

Depuis la mise en place du nouveau système d’immatriculation des véhicules (SIV) en avril 2009, il est possible de choisir le numéro de département figurant sur les plaques d’immatriculation. Selon un classement réalisé par eplaque.fr es indicatifs départementaux les plus demandés sur un échantillon de 50 000 demandes effectuées sur son site en 2023, ce sont les deux départements corses qui arrivent en tête des "départements préférés des Français". Selon Benoit Ginet, président de la plateforme, "plusieurs facteurs expliquent cette surreprésentation des départements corses dans le choix des plaques d'immatriculation." En premier lieu, le fort attachement des Corses à leur région se reflète à travers cette démarche." Peu importe où ils résident sur le territoire national, les Corses manifestent un attachement particulier à leur île en arborant fièrement l'indicatif départemental corse sur leur plaque." De plus, apposer la tête de Maure sur la plaque de sa voiture revêt également une dimension symbolique. Selon Benoit Ginet, "les automobilistes préféreraient apposer l’emblème de la Corse pour éviter d’être perçus comme des touristes."