Plaine Orientale : Le programme de Sorru in Musica Vaghjime

La rédaction le Lundi 14 Octobre 2019 à 11:59

Sorru in Musica c'est, bien entendu, le festival Sorru in Musica ESTATE dont la 16e édition a eu lieu dans les villages des Deux Sorru-Deux Sevi, en juillet dernier mais ce festival ce sont aussi des concerts, des interventions pédagogiques et moments de partage à la rencontre du public - où qu'il se trouve - et cela, tout au long de l'année et sur l’ensemble du territoire insulaire, dans le cadre des autres déclinaisons saisonnières de SORRU IN MUSICA : VAGHJIME, NATALE, VERANU.



Car en se déplaçant sur leurs lieux de vie, Sorru in Musica partage aussi la musique avec les personnes empêchées de se rendre au concert du fait de leur handicap, de leur incarcération, de leur hospitalisation, de leur dépendance liée au grand âge...



L'ensemble des activités culturelles de Sorru in Musica est basé sur l’accessibilité de la culture à tous et sur l'éducation populaire : interventions pédagogiques et concerts sont donc gratuits.



Le programme A 10h, à la médiathèque de Castagniccia Mare è Monti à FOLELLI* pour une intervention pédagogique interactive autour des “Quatre Saisons ” de Vivaldi.

Cette intervention se fait en partenariat étroit avec l’équipe de la médiathèque dirigée par Françoise Ducret et en relation avec l’action menée de longue date par l’association Scola in Festa, sous l’égide de Felì.

Un support à vocation didactique a été transmis, préalablement à l’intervention, à l’équipe de la médiathèque afin de préparer cette intervention.





A 15h, à l’ EHPAD Résidence Eugenia à SANTA LUCIA DI MORIANI

Conformément au principe d’action de SORRU IN MUSICA qui allie systématiquement intervention pédagogique, concert et animation musicale auprès de personnes empêchées de se déplacer, Bertrand Cervera jouera pour les résidents, leurs familles et pour le personnel de l’EPAHD dirigé par Paul-Jean Cardosi.





A 18h30, concert en l'église San Michele à PENTA DI CASINCA « Beethoven et l’épopée napoléonienne »

Entrée libre

