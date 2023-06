Plages de Saleccia et du Lotu : pas encore de quotas mais des mesures de gestion renforcées

« Cela va permettre de commencer à réguler un certain nombre d’activités et de continuer à avoir une identification précise du nombre de bateliers et de taxi boats qui utilisent cet espace », affirme la vice-présidente du Parc Naturel Marin. Elle souligne par ailleurs que des discussions menées avec les socio-professionnels ont permis d’arriver à une « vraie prise de conscience des conséquences de la suractivité ».

« Après, il faudra une mise en œuvre opérationnelle de celle-ci », reprend-elle, « Nous verrons bien cet été si cela est le cas, si les acteurs économiques du territoire ont des comportements plus vertueux, tiennent compte des règlements importants pour la sécurité des usagers et pour la pérennité de cet espace sauvage ». À l’issue de cette saison estivale, elle annonce « qu’au-delà des potentielles verbalisations, des conclusions seront tirées sur la nécessité de la mise en place de quotas » pour l’avenir.



En attendant, l’accès à la plage de Saleccia par la terre sera, d’ores et déjà, limité. Uniquement praticable par des véhicules 4x4 jusqu’ici, la piste partant du hameau de Casta vient en effet d’être réaménagée et devrait ouvrir dans le courant de la semaine prochaine, après la fin des travaux lancés début 2021 par le Conservatoire du littoral. Afin de limiter le stationnement, souvent anarchique, au bout de ce chemin, un parking d’environ 200 places a par ailleurs été créé et sera ouvert de 8h30 à 18 heures, impliquant une redevance à hauteur de 6 euros pour les voitures, 3 euros pour les motos et 4€50 pour les socio-professionnels.« Il y aura à l’entrée de la piste un point d’information mis en place par la commune de San Gavino di Tenda, avec des agents communaux saisonniers. Quand le parking sera complet on ne pourra plus descendre sur la plage de Saleccia avec un véhicule », dévoile Anne-Laure Santucci notant que ces aménagements permettront de facto de contrôler les flux. L’aboutissement d’un projet d’aménagement entrepris de longue date par les différents acteurs impliqués dans la préservation du site que sont la Collectivité de Corse (CdC), le Conservatoire du littoral, et la commune.