Plage de l'argentella de Sartene : une embarcation avec 7 personnes à bord heurte un écueil

Le bateau qui présentait une voie d’eau et est venu s’échouer sur la plage .

Immédiatement le patrouilleur de surveillance et de sauvetage de Sartene - le SNS 20-32 et le SRA SNS 714 avec plongeurs SNB2 - se rendaient sur place .

Pris en compte par les secours, trois adultes et quatre enfants ont été ramenés sur le port de Tizzano et leur embarcation remorquée après maîtrise de la voie d’eau et mise en place d’une moto-pompe .

A u terme de l'opération, les Sauveteurs en mer n'ont pas manqué de remercier les estivants sur place qui n’ont pas hésité à leur prêter main forte durant la manœuvre