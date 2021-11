Place des sports de nature dans des aires marines protégées : le regard de trois chercheurs corses

Depuis l’an 2000, la France mène une politique volontariste en matière d’aires marines protégées. Vingt-ans après alors que les sports de nature se sont largement diffusés, se pose la question du rapport entre ces nouveaux usagers et les instances de gouvernance de la nature.

Approche comparative et études de cas, ingénierie sociale et perspectives analytiques… cet ouvrage est le fruit du travail d’un collectif de chercheurs en sciences humaines, sociales et juridiques de l'université de Corse. Il analyse les usages récréatifs de la nature du point de vue de leurs représentants au sein des aires marines protégées, d’une part, et des instances de gouvernance, d’autre part.

Soutenue par la Fondation de France, l’enquête sur laquelle il s’appuie a porté, durant cinq années, sur 9 aires marines protégées réparties sur l’ensemble du littoral français métropolitain. Et la Corse tient une bonne part dans cet ouvrage avec 3 aires : le parc naturel marin du Cap Corse et de l’Agriate, les Bouches de Bonifacio et la réserve naturelle de Scandola.





Les 3 auteurs exposent les manières plurielles de traiter la place des sports de nature dans des aires marines protégées, des activités et des usages ancrés dans leur territoire et respectueux du milieu marin.

Des acteurs témoignent tout comme l’Office de l’Environnement de Corse via Jean-Michel Culioli.

Un ouvrage à destination des chercheurs, enseignants, étudiants, gestionnaires et usagers des aires marines protégées.





En amont de cette publication, s’était tenu en décembre 2019 à l’auditorium du musée de Bastia un congrès sur les aires marines protégées et les pratiques récréatives de nature qu'on peut y pratiquer. Il s’agissait en fait de la restitution des travaux menés par une douzaine de chercheurs dans le cadre du projet « Inventaire et gestion des pratiques sportives et de loisirs sur les littoraux métropolitains français : une analyse comparative », soutenu depuis 2016 par la Fondation de France, qui a dressé un état des lieux sur chaque site des pratiques sportives sur 9 aires marines dont 3 en Corse.





Ce travail de recensement avait permis de construire une base de données et de comparer la présence de ces activités et la place qu’occupent leurs représentants dans les organes de gouvernance des différents sites. Objectifs : donner des clés de compréhension et des outils aux gestionnaires de ces sites pour trouver des équilibres entre le développement économique et la préservation de l’environnement. Une base de données avait été établie à l’issue des travaux, mise à disposition des gestionnaires des neufs sites, puis cet ouvrage paru il y a quelques jours









Les auteurs



Ludovic Martel est maître de conférences en sociologie au département STAPS de l’Università di Corsica. Chercheur à l’UMR LISA (Lieux, Identités, eSpaces et Activités), ses travaux portent sur l’action publique liée aux loisirs et pratiques sportives de nature.

Johan Jouve est lui ingénieur d’études en traitement, analyse et représentation de l’information spatiale au CNRS. Membre de l’UMR LISA depuis 2009, il s’intéresse aux recherches en cartographie et en géomatique appliquées aux sciences humaines et sociales.

Enfin, Arnaud Sébileau est sociologue et maître de conférences à l’IFEPSA-UCO d’Angers. Chercheur à l’APCOSS (Activité physique, corps, sport et santé) et à l’UMR CENS (Centre nantais de sociologie). Il travaille sur les usages récréatifs de la nature