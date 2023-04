Pigna : A Strada di l’Artigiani a remis un chèque de 3 028€ à l'association Inseme

Ce mardi matin à Pigna, Matteu Graziani, le président de la Strada di l’Artigiani, Jérôme Casalonga, maire de Pigna et Ugo Casalonga, luthier, ont remis un chèque d’une valeur de 3 028 € à l’association Inseme.

Du 31 mars au 2 avril, la Strada di l’Artigiani organisait à Pigna, les Journées européennes des Métiers d'Art et à cette occasion, l’association avait programmé une tombola qui proposait des lots réalisés par les artisans sur place, et qui a généré un bénéfice de plus de 3 000 € que la Strada l’Artigiani a souhaité reverser dans son intégralité à Inseme.



"Nous remettons aujourd’hui ce chèque à l’association Inseme, après la tombola que nous avons organisée durant les Journées européennes de Métiers d’Art. Plus de 1 500 tickets à 2€ l'unité, pour remporter des lots qui ont pour la plupart été réalisés sur place, ont été vendus au cours de ces 3 jours . Nous sommes réellement heureux de pouvoir reverser cette belle somme à l’association Inseme" explique Matteu Graziani, président de la Strada di l’Artigiani .

.

C’est Emilie Blanchard, chargée de la communication pour Inseme qui s’est rendue à Pigna pour récupérer ce beau chèque. " C’est un jour important pour Inseme preuve qu'en Corse, il y a une belle solidarité au profit des familles qui sont confrontées aux déplacements médicaux. Nous voulions remercier toutes les personnes qui ont participé à cette tombola et la Strada di l’Artigiani, ainsi que tous les artisans qui ont créé des lots spéciaux pour cette tombola. C’est à leur demande que nous avons été bénéficiaires de ce chèque et nous sommes réellement touchés. Ça fait plaisir de voir que nous sommes soutenus en Balagne aussi. C’est la première fois qu’Inseme est associé à ces journées" .



Lors de cette tombola, il y avait de nombreux lots à gagner, notamment des couteaux réalisés sur place, des étuis, de la porterie, de la maroquinerie, des bijoux et une cetera.

" Ce chèque est très important pour nous. Avec 3 000€, on peut rembourser des nuitées d’hébergement et des billets d’avion qui permettront de financer des frais non remboursables, comme de relier des familles avec un membre hospitalisé sur le continent", précise Emilie Blanchard.

Pour rappel, Inseme est une association d’utilité publique qui vient en aide aux résidents corses qui ont besoin de se déplacer sur le continent pour des raisons médicales.

" Nous les aidons à un niveau administratif, mais aussi au niveau financier. Rapprocher les familles des malades génère des frais d’hébergements, de transport surtout lorsqu’une personne est hospitalisée pour un long moment. Nous aidons sur ce plan-là. Il n’y a malheureusement pas de remboursements pour tout".





En 2022, Inseme a aidé plus de 1 500 personnes. "Chaque année en Corse, plus de 26 000 déplacements médicaux vers le continent sont enregistrés par la CPAM. Nous sommes tous concernés. De près ou de loin, on connaît tous quelqu’un qui doit partir pour se faire soigner et il y a une grande solidarité par rapport à ça en Corse" conclut Emilie Blanchard.