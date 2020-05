Pietrosella. L'école a réouvert ce 25 mai « avec un protocole tripartite unique en Corse »

A Pietrosella, depuis le début de la crise sanitaire, tout a été mis en œuvre pour assurer la continuité du service public et garantir un soutien aux personnes les plus fragiles. Ce lundi c'est donc l'école du Ruppione quia. été réouverte pour une vingtaine d'élèves. « La commune compte deux groupes scolaires pour 160 enfants. Nous avons fait savoir notre volonté de reprendre très rapidement les cours notamment en direction des enfants en situation de décrochage scolaire. L’école, c’est certainement le service public qui démontre le plus que la vie doit reprendre ! Et dans ce sens, les collectivités doivent être exemplaires en matière de reprise des activités. » souligne le maire Jean-Baptiste Luccioni.

A la réception du protocole de réouverture national le 4 mai dernier, la municipalité a décidé de le décliner en local, en fonction des spécificités des établissements, tant au niveau matériel, méthodologie d’entretien, de désinfection qu’au niveau du personnel. Un protocole élaboré en étroite collaboration avec les équipes communales, les adjoints et les enseignants, qui a pour objectif de garantir la sécurité des enfants, des familles et des personnels. « Les conditions sanitaires sont évidemment de rigueur avec l’application des gestes barrières, de la distanciation physique et du lavage des mains. »

Ce protocole local, dédié à l’école du Ruppione est unique en son genre puisque l’Etat y a pleinement engagé sa responsabilité. Ce texte a été validé parla Directrice Académique des Services de l’Education Nationale (DASEN) et cosigné par le Préfet de Corse, Madame la Rectrice et Monsieur le Maire de Pietrosella.

Ainsi, « c’est un protocole tri-partite qui a été validé entre l’Etat, le Rectorat et le maire pour faire en sorte de reprendre le chemin de l’école et surtout redonner de la confiance. »

Un protocole qui fait office de repère pour les communes alentours puisqu’il a été partagé avec les communes de Bastelicaccia, Grosseto-Prugna, Alata, Afa et Sarrola afin qu’elles puissent s’en inspirer.