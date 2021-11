Pietralba : un jeune homme de 23 ans tué par balles

La rédaction le Lundi 8 Novembre 2021 à 08:13

Un nouveau drame a eu lieu dans la nuit de dimanche à lundi 8 novembre à Pietralba, en Balagne, où un jeune homme de 23 ans est décédé vers minuit et demi pas loin de l'école du village atteint par quatre tirs de chevrotine alors qu'il regagnait son domicile. Arrivés sur place, gendarmes et pompiers n’ont pu ranimer la victime qui a succombé à ses blessures.

Une enquête pour assassinat a été ouverte par le parquet de Bastia et confiée à la section de recherche de la gendarmerie de Bastia appuyée par la police judiciaire.