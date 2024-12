Pietralba : remise d’équipements de protection à la Réserve communale

Un soutien logistique en expansion

Lors de son discours, le maire a salué l’engagement des volontaires, véritables piliers de la prévention et de la gestion des risques locaux. À cette occasion, il a également annoncé une nouvelle avancée : la livraison prochaine d’un véhicule de patrouille et de première intervention. Ce véhicule permettra d’assurer une surveillance proactive des espaces sensibles et de réagir rapidement en cas de départ de feu. « Ce nouvel équipement viendra compléter le dispositif mis en place par la commune, en renforçant notre capacité à protéger notre territoire et nos concitoyens. Il s’agit d’un effort collectif, rendu possible grâce à l’appui financier conséquent des services de l’État et au soutien marqué du préfet de Haute-Corse », a déclaré le maire, soulignant l’importance des synergies entre les différents acteurs impliqués. Également évoqué, l’acquisition de radios portatives de type Antarès et le principe de formations au secourisme et d’initiation à l’incendie de forêt en lien avec le SIS 2B et le centre de secours de Ponte-Leccia dont des personnels ont rejoint la réserve communale.

Un modèle à suivre

Avec cette initiative, la commune de Pietralba démontre qu’une politique proactive en matière de sécurité civile peut faire toute la différence. En investissant dans la formation, l’équipement et les infrastructures nécessaires, elle offre à ses habitants la garantie d’une protection renforcée contre les aléas climatiques et environnementaux. Cette démarche exemplaire pourrait inspirer d’autres collectivités à suivre le même chemin, pour mieux préparer leurs territoires aux défis à venir et garantir la sécurité de tous.