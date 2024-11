Pietra di Verde : attisé par le vent, un incendie ravage 20 hectares

Les équipes sur le terrain restent optimistes. "Le feu

est moins virulent et en bonne voie d’être contenu", précisent les pompiers, qui continuent à travailler pour circonscrire les flammes et prévenir toute reprise.

Depuis ce matin, une dizaine de départs de feu ont été recensés sur l’île, souvent liés à des écobuages ou à des pratiques de brûlage non autorisées.

Un incendie s'est déclaré ce mercredi matin à Pietra di Verde, dans une zone difficile d'accès, où la végétation dense, composée de châtaigniers, de chênes et de fougères, alimente la progression des flammes. "Les vents violents ont aussi poussé rapidement les flammes, mais leur intensité a diminué au fil de la journée, facilitant ainsi l’intervention des équipes". indique le service de secours et d'incendie de Haute-Corse,Trois engins, trois cadres et un binôme de feu tactique sont sur place ou en transit pour tenter de maîtriser la partie basse de l’incendie. "En raison de la chute de nombreux arbres, la progression des moyens de lutte est perturbée", ont précisé les autorités. Pour remédier à cela, un binôme FORSAP a été engagé pour effectuer le tronçonnage des arbres tombés.Un risque supplémentaire est la proximité d'une porcherie, qui pourrait être menacée par les flammes.qui a parcouru 20 hectares,Il est rappelé que l'interdiction de la pratique du feu reste en vigueur.