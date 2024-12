Pierre Sèche : une formation pour répondre aux défis modernes et préserver le patrimoine de la Balagne

Durant trois semaines, plusieurs stagiaires ont suivi une formation qualifiante pour obtenir le Certificat de Qualification Professionnelle (CQP) "Intervenir sur un chantier de construction en pierre sèche". Le stage s’est déroulé aux abords du cimetière de Lavatoghju, un lieu symbolique pour la transmission de cette technique de construction traditionnelle. À la fin de cette formation, les stagiaires ont été évalués par des professionnels du secteur, qui leur ont délivré la certification.



Benjamin Deceuninck, directeur de l’association Artisans Bâtisseurs en Pierre Sèche, a détaillé l’objectif de la formation : "Aujourd’hui, c’est la fin de la formation qui est le premier niveau de qualification pierres sèches. La filière pierres sèches a redémarré il y a une vingtaine d’années et c’est une formation qui se déroule sur trois ou quatre semaines. Elle vise à acquérir les premières capacités d’intervention sur des ouvrages en pierres sèches, murs de soutènement, murs de clôtures ou des ouvrages traditionnels ce qui permet d’intégrer les entreprises qualifiées pour apprendre le métier et aller plus loin vers le CQP niveau 2 qui permettra de s’installer en entreprise."



Cette formation répond à plusieurs objectifs : renforcer les compétences des stagiaires et préserver un savoir-faire ancestral contribuant à la beauté et à l'authenticité des paysages de la Balagne. Le cursus permet de valider trois niveaux de qualification : le CQP pour intervenir sur un chantier, le CQP ouvrier professionnel en pierres sèches, et le niveau supérieur, compagnon en pierres sèches, accessible après 5 à 10 ans de pratique.



Ce savoir-faire, aujourd'hui sauvegardé par les derniers artisans bâtisseurs réunis au sein d'une association, est l’objet d’une préservation active. "À partir de là, une école de formation a été créée pour permettre de requalifier des artisans en pierres sèches", explique Benjamin Deceuninck.



Bien que cette technique de construction soit ancestrale, certains doutaient de sa solidité dans un contexte moderne. "Il a fallu convaincre les assurances que l’on pouvait faire de la pierre sèche une technique moderne de construction. Aujourd’hui, on travaille avec des scientifiques et on a une plateforme de recherches qui nous permet de justifier cette technique comme étant contemporaine, moderne et adaptée aux changements climatiques. Ces murs ont des capacités de résistance dans le temps bien supérieures au béton, entre 150 et 250 ans, et respectent la biodiversité", précise-t-il.



Pérenniser un savoir-faire

Jean-Marie Séïté, président du Pays de Balagne, a souligné l’importance de telles formations pour la région : "Depuis sa création, le Pays de Balagne œuvre pour réhabiliter la pierre sèche. Cela fait plus de 15 ans que le pays de Balagne travaille avec des résultats intéressants. Aujourd’hui des personnes passent un examen et il y a 10 ans, ce sont leurs formateurs qui ont eux-mêmes passé cet examen. Il faudrait faire encore plus de formations."



Le premier niveau de la formation a porté sur la maîtrise des techniques de construction en pierre sèche. "Les stagiaires devaient savoir maîtriser le travail de la pierre, agencer les pierres de manière à avoir une certaine stabilité dans le mur, qu’il fasse office de soutènement, retienne la terre et soit suffisamment solide", explique Stéphane Vallet, chef d’équipe chez Art et Labor et formateur. "Certains stagiaires avaient un peu d’expérience, d’autres pas du tout. Alors, si on a l’envie et la passion, on peut apprendre en n’ayant jamais pratiqué."



Laurent Colonna, un des stagiaires, a partagé son expérience : "J’ai eu une première expérience en stage, ça m’a plu. J’ai fait un deuxième stage, et je me suis lancée sur la formation. Cela m’a permis d’aller plus en détails dans les règles de constructions en pierres sèches. J’ai trouvé ça très riche en enseignements et dans la pratique on doit toujours approfondir. Maintenant je vais me faire la main, continuer à travailler sur des chantiers, passer d’autres niveaux avec un peu plus de complexité."



Cette formation, et la certification qu’elle délivre, contribuera à pérenniser un savoir-faire essentiel à la préservation du patrimoine naturel et bâti de la Balagne. Le dispositif sera reconduit du 3 au 21 novembre 2025, avec un passage d’examen prévu pour le 19 novembre 2025.