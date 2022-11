Peu inspiré, le Sporting s’incline face au Paris FC (0-1)

Si les bastiais dominent l’entame du match, la 1ère occasion de but sera parisienne par Phiri. Après cette alerte, les coéquipiers de Vincent reprennent leur pressing avec quelques bonnes combinaisons et tentatives d’Alfarela ou Santelli. Au quart d’heure de jeu, les parisiens prennent le jeu à leur compte et se montrent menaçants à plusieurs reprises sur le but de Placide. Cependant, les Corses ont du mal à mettre en place leur système de jeu et la défense est souvent prise de vitesse par les attaquants visiteurs. A la 34ème, les parisiens ouvrent presque logiquement le score par Guilavogui. La réaction bastiaise ne viendra pas. 0-1 à la pause.

Les Bastiais dominent stérilement les premières minutes de la seconde période, mais les contres parisiens sont dangereux. Les joueurs corses sont souvent pris de vitesse et perdent leurs duels. S’ils sont le plus souvent dominateurs, la finition n’est pas, toutefois, au rendez-vous. Ils ne reviendront pas au score.



Feuille de match

14ème journée de Ligue 2

SC Bastia 0 - 1 Paris FC (0-1)

Stade Armand Cesari à Furiani

Pelouse naturelle en bon état

Temps : beau

Spectateurs : 10 498



Arbitre principal : Faouzi Benchabane

Arbitre assistant 1 : Eric Danizan

Arbitre assistant 2 : Ludovic Reyes

4ème arbitre : Yohann Gagnant.



But

Guilavogui (34ème) pour PFC



Avertissements

Le Cardinal (25ème) pour PFC

Guidi (41ème) – Ducrocq (71ème) – Kaïboue (87ème) pour SCB



SCB

Placide – Guidi – Kaïboue – Van Den Kerkhof – Palun – Tavares – Vincent (c) (Camara 68ème) – Salles Lamonge (Schur 68ème) – Ducrocq (Talal 80ème) – Santelli (Robic 68ème) – Alfarela.

Entr. : Régis Brouard



PFC

Filipovic – Mandouki (c) – Lefort – Le Cardinal – Hanin – Chergui – Iglesias – Phiri – Lopez (Caddy 86ème) – Guilavogui (Bernauer 73ème) – Gory (Chahiri 49ème) .

Entr. : Th. Laurey



Fil du match

Coup d’envoi donné par les Parisiens qui attaquent la 1ère période face à la tribune Ouest.

4ème : Héritant du ballon dans la surface corse, l’attaquant parisien Phiri oblige le gardien bastiais Placide à une belle parade pour éviter l’ouverture du score.

7ème : A l’entrée de la surface parisienne, Alfarela adresse un tir vicieux à ras de terre à Filipovic qui se détend bien à l’horizontale pour détourner le ballon qui filait dans son coin gauche.

15ème : Gory (PFC) s’infiltre dans la surface corse mais son tir face au gardien est contré au dernier moment par Ducrocq.

16ème : Sur un centre tir de Lopez (PFC), Placide doit prolonger la trajectoire du ballon en corner pour éviter de le voir passer sous sa transversale.

24ème : Passe en profondeur d’Iglésias pour Lopez dans le coin droit de la surface de Placide. La reprise de volée de l’attaquant parisien est bien bloquée par le gardien du SCB.

31ème : La défense bastiaise est prise de vitesse par Lopez sur la gauche. Placide doit lui sortir dans les pieds pour éviter le but.

But ! 34ème : Cette fois Placide ne peut rien contre le tir de Guilavogui à bout portant. Le ballon finit dans son coin droit. 0-1.

38ème : Santelli (SCB), à gauche, se présente face au gardien Filipovic qui ferme bien son angle. L’attaquant choisit la force mais rate complètement son tir qui passe largement à coté du montant droit du gardien parisien

48ème : Sur un corner de Kaïboue (SCB) de la droite le ballon parvient à Vincent, excentré dans la surface parisienne. Sa reprise de volée passe largement au-dessus des buts de Filipovic.

60ème : Sur un contre des visiteurs, Placide doit sortir de sa surface pour dégager le ballon convoité par Chahiri.

66ème : Sur un contre bastiais, Vincent aux 30 m glisse le ballon sur sa droite à Alfarela qui, dans la surface, voit son tir face au gardien contré au dernier moment par un défenseur parisien.





Les plus en vue

Placide pour SCB

Lopez pour PFC



Ils ont dit

Johnny Placide (gardien SCB)

« On est très déçus car on avait à cœur de bien finir cette année à domicile. On n’a pas mis les ingrédients. On s’est fait punir sur des phases qu’on travaille à l’entrainement. On a du mal à passer un cap ».

Régis Brouard, entraîneur du SCB

« Quand on joue ce type d’équipe on ne peut se permettre de faire une mi-temps sur 2. Cette équipe de Paris est très organisée, on le savait et on leur donne l’occasion de nous punir. On a la possibilité d’égaliser mais il ne suffit pas d’avoir la possibilité. Y a plein de choses qui font que contre ces équipes on se fait punir. On fait une entame intéressante. On s’est satisfait de ça et on se fait punir. On a des manques dans l’animation offensive. On fait les mauvais choix. Dès qu’on a la possibilité de passer à autre chose, on ne la prend pas. On ne saisit pas les occasions. Et y avait pourtant l’occasion de passer à autre chose. On ne passe pas cette marche. Est-ce un problème mental ? Ça devient un problème et il faudra le résoudre. On n’est pas toujours dans la vraie "compet," il faut que les joueurs le comprennent. La "compet" c’est quand on sait affronter l’adversité et aujourd’hui on n’a pas ça »





Thierry Laurey, entraineur PFC

« On fait une bonne affaire au classement. Sur le match, la 1ère mi-temps est parfaite. On rate même des occasions. Si les bastiais égalisent en 2ème période, on n’a que les yeux pour pleurer. On doit être plus tranchants et faire la différence. On doit conclure. On a des gros problèmes offensifs. On a toujours cette ambition d’être dans le haut du tableau. Il ne faut donc pas prendre de retard sur nos adversaires directs».