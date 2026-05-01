Petra Viva : 50 ans d’engagement pour préserver et faire vivre la vallée de Pietracorbara

Pendant 50 ans, Petra Viva continue ses missions autour de cinq axes : défendre, restaurer, animer, créer et valoriser. « On a retenu les 50 actions prioritaires que nous avons menées à bien. Par exemple, on a défendu la vallée en faisant annuler un projet de camp touristique. On a aussi restauré beaucoup de choses, des ponts, des fontaines, une vieille maison agricole… Et on a fait beaucoup d’animations, en faisant venir Canta U Populu Corsu en 1978, et en faisant ce qu’on appelle la Fête des Fours. On a un four dans le hameau d’Orneto qu’on allume une fois par an et on y fait cuire du salé et du sucré avant de le partager avec les habitants. On est aussi intervenu en matière d'ouverture de chemins, on a restauré un vieux moulin, on a fait un sentier botanique du Castellare. »





Plusieurs célébrations pour les 50 ans de l’association





Aujourd’hui composée d’environ 120 membres, l’association s’apprête à célébrer ses 50 ans avec l’organisation de plusieurs manifestations cet été. « On va d’abord faire une exposition “Les Corbarais ont du talent” les 5 et 6 août dans le bâtiment de l'ancienne confrérie. Tous ceux qui peignent, dessinent, sculptent vont pouvoir exposer leurs œuvres. Ensuite, on va recevoir le groupe Eppò le 7 août. On va aussi créer spécialement pour le 50e anniversaire un sentier mémoriel, c’est une balade où on voit un four à pain, un moulin, une fontaine et un pont restaurés. On va aussi organiser un apéritif au sommet, tout en haut de la commune à 700 mètres d'altitude. »



Le but de cet anniversaire est de mêler animations festives et travail mémoriel. « Et on a aussi la volonté de mettre en valeur le travail et le talent des Corbarais. C'est un peu l'ADN de l'association, de faire en sorte que les Corbarais soient fiers de leur vallée, qu'ils la trouvent belle, qu'ils la défendent et qu'ils œuvrent à maintenir la mémoire vive de ce territoire. »

