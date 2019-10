Pétanque : La Grande finale Educnaute débute à Borgo

«Notre association a pour but de pérenniser la pétanque à travers des jeunes» explique son président Alain Juilla. «Notre objectif est de rassembler et faire jouer un maximum les jeunes pour qu’ils puissent évoluer, s’aguerrir et être repérés par les instances de la DTN de la fédération».





Le Challenge Educnaute Jeunes se dispute sur tout le territoire français durant toute l’année civile et comporte 28 étapes. L’une d’elles s’est d’ailleurs déroulée à Borgo en juillet. La Grande finale Educnaute va regrouper les 67 meilleurs Jeunes des trois catégories minime, cadet et junior et 5 jeunes de l’École de Pétanque A Cipollina Pétanque Corse dirigée par Jean Ottaviani.

«Ce Challenge est plus qu'une compétition, il est aussi un moyen de rencontrer d'autres jeunes dans les régions voisines, de s’affûter aussi avec des jeunes de très haut niveau, venus de régions lointaines. Je connais Jean Ottaviani depuis longtemps, Il fait un travail énorme avec les jeunes corses. On a eu tout naturellement l’idée d’organiser la Grande finale sur ses terres» souligne A.Juilla.





La Corse sera donc bien présente à ce challenge avec ces 5 jeunes de l’école de pétanque, sélectionnés par Jean Ottaviani mais aussi avec Adeline Ottaviani, arbitre, et le Président de la boule Sportive de Borgo, Jean-François Pronesti. C réée en 2008, le club de Borgo est l’un des plus dynamiques de l’Île et d’année en année son nombre d’adhérents progresse. Il recense à ce jour prés de 200 licenciés. Le club est résolument tourné vers les jeunes et son école de pétanque dirigée par Jean Ottaviani, et animée par une demi- douzaine de bénévoles du club, connaît un vif succès.





Créée en 2016, elle rassemble une quarantaine d’enfants les mercredis et samedis. «Nous nous déplaçons aussi dans les établissements scolaires pour faire découvrir notre sport» commente J.Ottaviani. Les participants à la Grande finale dont la marraine est la championne du Monde Anna Maillard, arriveront ce mardi 29 et seront logés au camping San Damiano. La manifestation débutera le lendemain mercredi avec un concours de tir de précision et un concours de pointage. La Grande Finale se jouera jeudi à partir de 8h30 en triplette, composée de 1 minime, 1 cadet et 1 junior, et sur 9 parties. A chaque partie les équipes seront reconstituées par un tirage au sort. Au total 42 trophées seront décernés et près de 9000 € de lots distribués.

Diverses animations viendront étoffer la partie sportive, avec notamment des soirées corses animées par les groupes Sumente et Memoria.



CNI n’a pas hésité à suivre le cochonnet…







Le programme de la Grande finale Educnaute au complexe sportif de Borgo



Mardi 29 octobre



Arrivée des participants au camping San Damiano et réunion d’informations avec Anna Maillard, marraine de la compétition et Loïc Fuentes, membre du comité directeur de la Fédération Française et président de la commission Jeunes.



Mercredi 30 octobre.



13h30 : début de la compétition concours de point et tir de précision



19h : remise des prix



20h30 Repas de gala au camping San Damiano avec l’Ecole de chant « Sumente »



Jeudi 31 octobre.



8h30 : début de la Grande finale



19h : remise des prix