Personnels des lycées agricoles de Borgo et de Sartène : le soutien de la chambre d'agriculture de la Haute-Corse

La Chambre d’Agriculture de Haute-Corse apporte son soutien aux personnels des Lycées Agricole de Borgo et de Sartène.

Pour la Chambre d’agriculture de Haute-Corse, soucieuse de l’avenir agricole de notre pays, il est indispensable de donner les meilleures possibilités d’enseignement à ceux qui justement vont porter le développement.

Il est évident que les jeunes enseignants recrutés sur place, qui ont tous la motivation de se titulariser pour poursuivre leurs actions pédagogiques, doivent avoir la priorité.

La fameuse « mobilité républicaine », qui voudrait que lorsque l’on a trouvé la compétence et la volonté sur place il faudrait chercher encore et ailleurs une hypothétique compétence supérieure, met en danger in fine la qualité de l’enseignement que l’on est en droit d’attendre.

Alors que des jeunes enseignants, complètement investis par leur tâche, ont organisé un projet de vie sur une ile où ils ont toutes leurs attaches, devraient pour répondre à une règle purement administrative, partir et laisser la place, en déstabilisant tout ce qui a été fait.

La Chambre d’agriculture de Haute-Corse qui a toujours favorisé l’emploi local, souhaite vivement que toutes les administrations puissent en faire autant.

Nous répondrons favorablement à toute sollicitation, comme nous l’avons déjà fait en signant la Charte de l’Emploi Local du président Talamoni et nous nous tenons à disposition de toute action et réflexion allant dans ce sens."