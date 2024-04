Per a Pace dans les camps de réfugiés Kurdes de Lavrio

Pour cette quatrième action de solidarité, les membres de l’association achemineront grâce à l’appui de la CCAS de Corse, la Corsica ferries, le Leclerc La Rocade et l’hôtellerie de plein air les oliviers Porto, des produits d’hygiène et alimentaires ainsi que du matériel médical de première nécessité collecté avec le soutien des jeunes de la PJJ à Porto Vecchio et Ajaccio. Ce matériel a été conditionnés pour le transport dans le local gracieusement mis à disposition par la Collectivité de Corse.





Les villes et villages Kurdes sont régulièrement bombardés par l’armée Turque, mais depuis 2022 les bombardements redoublent d’intensité. Les conséquences pour les populations Kurdes sont terribles.

Pour échapper aux persécutions, des milliers de personnes n’ont d’autres choix que de prendre la route de l’exode. Mais la persécution ne s’arrête pas là. En effet, le président Turc Erdogan a obtenu par des calculs cyniques de géopolitique le retrait du Haut-commissariat des Nations unis pour les réfugiés et de l’Europe, en particulier la Grèce, la fermeture du camp principal de Lavrio. Ce camp a désormais été évacué et est en cours de démolition. Toutefois, la solidarité des associations internationales et essentiellement européennes ne faiblit pas.



L’espoir de mettre fin à ces politiques mortifères est venue du résultat des élections municipales qui ont eu lieu le 31 mars dernier. Malgré les pratiques anti-démocratiques du régime d’Erdogan comparable à un régime d’apartheid et sa politique de guerre obstinée menée contre les Kurdes, les choix démocratiques ont non seulement renforcé la position des Kurdes mais ont également influencé les résultats dans les principales villes de Turquie. Par ailleurs, la crise endémique d’un système économique générant l’accaparement des richesses pour quelques-uns et une pauvreté grandissante pour les classes populaires a pesé sur les résultats des urnes.