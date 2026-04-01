Pénitent de A Granitula de Calvi : la ferveur intacte d’un chemin de croix entre foi et tradition

Ce moment particulier, qui précède la joie de Pâques, plonge la communauté dans une atmosphère de deuil et de contemplation. Processions, chants sacrés et chemins de croix rythment la soirée, avec en point d’orgue la présence du pénitent, figure centrale et silencieuse, portant la croix dans l’anonymat.



Derrière cette silhouette cachée, une démarche personnelle forte, longuement mûrie. « On ne décide pas de faire le pénitent du jour au lendemain. C’est quelque chose qui se prépare plusieurs mois à l’avance. On va voir le curé ou le prieur, on en parle, mais surtout c’est une décision qui vient avec le temps, en vivant les processions, en ayant la foi profondément ancrée en soi », confie un pénitent.

Loin d’un simple rôle, il évoque une expérience intérieure marquante. « C’est une grande émotion. Tout au long du chemin, il y a des visages familiers qui te regardent sans savoir que c’est toi. Des amis, des membres de ta famille. C’est quelque chose de très fort. On ne ressent pas la douleur, même pieds nus, on ressent surtout le poids de la croix et la prière qui nous porte».

Certains souvenirs restent gravés, presque comme des signes. « Je me souviens d’un Vendredi saint sous la pluie. Et au moment où nous sommes sortis de la cathédrale, la pluie s’est arrêtée. On y voit un signe ou pas, mais ça marque».

À ceux qui envisagent de vivre cette démarche, le message est clair. « C’est quelque chose d’incroyable. Je pense que c’est une expérience à vivre au moins une fois dans sa vie quand on est croyant».

Du côté de l’organisation, l’archiprêtre Louis El Rahi insiste sur la dimension collective et spirituelle de cet événement. « Le Vendredi saint est un moment très important pour la paroisse et pour les confréries. Il se prépare plusieurs semaines à l’avance, en étroite collaboration. Nous veillons à la fois aux aspects concrets, le parcours, les chants, les temps de silence, mais surtout à la dimension spirituelle. Il ne s’agit pas simplement de perpétuer une tradition, mais de permettre à toute la communauté de vivre un véritable chemin de prière».

Les confréries jouent un rôle essentiel dans cette transmission. « Elles portent cette tradition par les chants, elles en garantissent la dignité et la profondeur », souligne-t-il.

Concernant le choix du pénitent, aucune mise en scène ni désignation imposée. « Ce n’est pas un rôle que l’on attribue. C’est une démarche personnelle. La personne en fait la demande de manière discrète, et cette discrétion garantit l’authenticité. Nous prenons le temps d’écouter et de discerner. L’important est que la démarche soit sincère, intérieure».

Une précision importante, souvent méconnue : « La pénitence n’est pas nécessaire pour obtenir le pardon. Le sacrement de la réconciliation suffit. Mais cette démarche reste un chemin spirituel, une manière de suivre le Christ».

Au-delà des rites, c’est bien un message d’unité qui se dégage de ces célébrations. « À travers la Granitula, chacun trouve sa place, mais tous avancent ensemble, tournés vers le Christ, dans un esprit de paix, de prière et de conversion », conclut l’archiprêtre.

Entre tradition vivante et engagement intime, le Vendredi saint en Corse continue de traverser les générations sans perdre de sa force, rappelant que, sur l’île, la foi se vit autant qu’elle se transmet.