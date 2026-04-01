Pene in capu - Langue corse : quand Jean-Michel Blanquer dérape

Les déclarations de Jean-Michel Blanquer démontrent une méconnaissance flagrante des réalités éducatives et culturelles en Corse.

Présenter les écoles immersives comme des lieux où le français serait « banni » relève d’une caricature indigne d’un ancien ministre de l’Éducation nationale, qui traduit davantage une posture idéologique qu’une analyse sérieuse.

L’enseignement immersif n’est pas un instrument de repli identitaire, mais un modèle d’excellence, de cohésion et d’ouverture. Il contribue pleinement à la réussite des élèves et à la transmission d’un héritage linguistique qui participe du patrimoine français. Parce qu’en Corse, la langue n’est pas un obstacle : elle est un pont entre les générations, un vecteur d’appartenance et de citoyenneté.

Il faut aussi rappeler une réalité politique : c’est ce même Jean-Michel Blanquer qui, lorsqu’il était ministre, avait validé et encouragé ces dispositifs immersifs.

Comment comprendre aujourd’hui une telle volte-face ? Cette incohérence jette un doute sur la sincérité du discours, et sur le respect dû aux acteurs de terrain qui œuvrent au quotidien pour la réussite de nos enfants.

Plutôt que d’agiter les peurs et de travestir les faits, il serait temps de reconnaître le travail remarquable des enseignants, des équipes pédagogiques et des collectivités locales qui construisent une école exigeante et profondément enracinée dans son territoire.

Issa lingua hè a nostra, a difindimi è a piazzaremi a u centru di u nostru prughjettu puliticu.

Pà a difesa di u stintu aiaccinu, è di l’intaressi di u nostru populu !